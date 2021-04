OXENFREE II : Lost Signals - Le thriller surnaturel reprendra du service en 2021 sur Nintendo Switch

Titre surprise venant conclure la fin du Nintendo Indie World Showcase, OXENFREE II : Lost Signals développé par Night School Studio vient enfin de se dévoiler aux joueurs. Ce thriller surnaturel se déroule 5 ans après les événements du premier opus, avec un tout nouveau casting de personnages. Attendu dans le courant de l'année 2021 sans plus de précisions pour le moment, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

OXENFREE II : Lost Signals est un jeu narratif dirigé par le joueur qui suit l'histoire de Riley, une chercheuse en environnement qui retourne dans sa ville natale de Camena pour enquêter sur de mystérieux signaux de radiofréquence qui perturbent les équipements électroniques de la ville et tombe sur des événements fantomatiques. OXENFREE II : Lost Signals offrira aux joueurs une histoire passionnante et originale en les plongeant dans un mystère paranormal. Grâce au système de dialogue très réaliste caractéristique de Night School Studio, les joueurs pourront façonner leurs expériences de manière personnelle et profonde.