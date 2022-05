Wildfrost - le grand froid s'abat sur vos cartes dans ce jeu roguelike

Si vous aimez les jeux de cartes et de constructions de decks, les roguelike et que vous détestez la chaleur, Wildfrost est probablement fait pour vous. Développé par Will Lewis de Caveblazers ainsi que par Deadpan Games et Gaziter, Wildfrost se positionne dans la droite lignée de Slay the Spire et vous proposera un mix entre jeu de cartes et jeu procédural qui devrait vous occuper pendant de très longues heures. Disponible dès cet hiver sur Nintendo Switch, Wildfrost sera porté sur la console par l'équipe de Chucklefish (les développeurs derrière Starbound). Le titre a profité de cet Indie World pour s'annoncer et pour dévoiler sa toute première bande-annonce.

Affrontez les éléments dans Wildfrost, un deckbuilder roguelike tactique ! Voyagez à travers une toundra gelée, collectionnez des cartes assez fortes pour bannir l'hiver éternel...