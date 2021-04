Les Kiwis facteurs de Keywe nous donnent rendez-vous sur Nintendo Switch

Cette fois-ci c'est la bonne, KeyWe, le puzzle-game dans lequel vous incarnerez des Kiwis facteurs sortira sur Nintendo Switch en août prochain . Cet Indie World fut l'occasion d'apercevoir un peu plus en détail le jeu lors d'une bande-annonce finale mélangeant plusieurs titres indépendants attendus d'ici peu sur Nintendo Switch.

Allez-vous craquer pour les plus mignons Kiwis facteurs du monde du jeux-vidéo ?

Le courrier doit être distribué ! KeyWe est un adorable puzzle-game postal en coop dont les stars sont Jeff et Debra, deux oiseaux – des kiwis pour être plus précis – qui travaillent dans un bureau de poste extravagant. Sans mains pour accomplir les menues besognes inhérentes à leur emploi, nos deux héros à plumes doivent bondir, donner des coups de bec et percuter le sol avec leur popotin pour se frayer un chemin à travers un paysage interactif foisonnant de leviers, de clochettes et de boutons ! Mais pourquoi toute cette agitation ? Tout simplement parce qu'il faut livrer d'innombrables messages en temps et en heure !



Relevez les défis d'environnements postaux périlleux et évitez des dangers saisonniers tout en vous dandinant entre les diverses salles de la Telepost ! N'hésitez pas à faire équipe avec un copain pour aider ces adorables kiwis à accomplir leurs tâches, quelle que soit la météo. Débloquez de nouveaux accessoires pour personnaliser votre alter ego aviaire et devenez l'oiseau le mieux habillé de Bungalow Basin.







Délire total dans la salle du courrier : incarnez un oiseau qui occupe la fonction d'agent postal à ses heures perdues, et œuvrez de concert avec un ami pour taper des télégrammes, envoyer des messages urgents, expédier des colis et assurer la distribution des lettres.



Multijoueur en coop 50 % adorable 50 % chaotique : jouez avec un pote en local ou prenez votre envol en ligne !



Mode solo tout aussi adorable : contrôlez les deux kiwis à l'aide d'une manette et lancez-vous seul dans cette aventure résolument postale.



Environnements périlleux : devenez le maître absolu des services postaux en parcourant des tables, des bureaux et autres plans de travail, sans oublier des salles d'expéditions !



Délire saisonnier: faites face aux nombreux dangers causés (entre autres) par la météo hivernale et les orages automnaux... Devenir un pro des services postaux n'est pas de tout repos.



Kiwis personnalisables : changez la couleur des plumes de votre oiseau et débloquez de nouveaux accessoires... Bah oui, un kiwi, c'est trognon avec un petit couvre-chef !