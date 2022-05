Soundfall - Jouez avec la bande-son dans ce looter-shooter

D'ores et déjà annoncé depuis 2018 pour la Nintendo Switch, Soundfall a lui aussi profité de cet Indie World pour se montrer à nouveau et pour annoncer sa disponibilité immédiate . Annoncé dans un premier temps pour 2019 , il aura fallu 3 années de plus pour les développeurs de chez Drastic Games (d'anciens d'Epic Games) Soundfall est un mélange de shooter à double stick, et de jeu de rythme dans lequel vous aurez le loisir d'affronter vos ennemis sur votre playlist, en effet, les ennemis seront en rythmes avec la musique choisie pour votre niveau. Jouable jusqu'à 4 en coopération, ce looter-shooter vous proposera pas moins de 500 pièces d'équipements différentes pour customiser à votre sauce l'un des cinq génies musicaux à votre disposition.

Soundfall est disponible au prix de 29,99 euros sur l'eShop de la Nintendo Switch.