Nintendo vous donne rendez-vous pour un nouvel Indie World dédié aux prochaines sorties sur Nintendo Switch

Ce n'était pas encore arrivé en 2023 , Nintendo vient corriger le tir peu avant la vague de promotion du très attendu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, en proposant un nouveau rendez-vous Indie World dès demain, le mercredi 19 avril à 18 heures (heure de Paris) . Dans ce nouveau rendez-vous vidéo dédié aux jeux vidéo indépendants attendus sur Nintendo Switch dans les mois à venir , Nintendo nous présentera durant une vingtaine de minutes les futures sorties sur la consoles hybride en annonçant aussi, espérons-le, de nouvelles titres encore jamais dévoilés.

