Axiom Verge 2 est désormais disponible

Surprise ! Le très attendu Axiom Verge 2, sans date de sortie jusqu'ici, vient d'annoncer sa sortie sur Nintendo Switch... dès maintenant . La bonne nouvelle fut annoncée durant le dernier Indie World Showcase et devrait ravir les fans du premier épisode et les plus impatients. Totalement développé par une seule personne, à savoir Tom Happ, Axiom Verge 2 viendra développer considérablement l'univers déjà abordé dans Axiom Verge premier du nom en promettant de dévoiler les origines de ce monde.

Êtes-vous aussi surpris que nous de ce shadowdrop (en français sortie immédiate) ?

Vous pensez tout connaître de l'univers d'Axiom Verge ? Détrompez-vous. Indra ne peut arpenter seule la Brèche. Elle se bat pour survivre, rendue plus puissante par les machines microscopiques qui lui retirent peu à peu son humanité. La vie. L'après-vie. Le réel. Le virtuel. Les rêves. Les cauchemars. La frontière est si fine... Bienvenue dans Axiom Verge 2. Découvrez les origines du monde d'Axiom Verge dans cette suite tant attendue d'Axiom Verge, le jeu acclamé par la critique.

L'intégralité du jeu a été créée par une seule personne, du scénario aux graphismes en passant par la programmation, la musique et le design.

Retrouvez l'atmosphère d'Axiom Verge, avec une touche inédite.