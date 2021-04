The House of The Dead Remake : le classique de SEGA ressuscite sur Nintendo Switch

Souvenez-vous, l'une des conséquences du succès fulgurant de la Wii, au milieu des années 2000, avait été de voir ressurgir le genre rail shooter avec des titres surprenants comme Dragon Quest Swords mais aussi de grande qualité comme Dead Space Extraction ou encore The House of The Dead : OVERKILL. Il est vrai que le couple Wiimote-Nunchuck se prêtait bien au genre... Plusieurs années plus tard, alors que les rail-shooters se font plus rares, se pourrait-il à la faveur du succès de la Switch et des spécificités de ses Joy-Con que le genre ressuscite une nouvelle fois sur une console Nintendo ? Dévoilé rapidement lors de l'Indie World du 14 avril 2021 (voir les détails ICI) The House of The Dead Remake est comme son nom l'indique un remake du premier The House of The Dead développé par SEGA qui a fait le bonheur des salles d'arcade à partir de 1996. Développé par MegaPixel Studio sous la houlette de Forever Entertainment The House of The Dead Remake est attendu plus tard cette année sur Nintendo Switch. En attendant d'autres détails, retrouvez un premier trailer ci-dessous.

