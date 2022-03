The House of the Dead Remake s'offre un nouveau trailer et une nouvelle date de sortie sur Nintendo Switch

Dans la catégorie des jeux annoncés sur Nintendo Switch et perdus de vue, The House of the Dead Remake vient de sortir dans la discrétion la plus totale un nouveau trailer à découvrir ci-dessous. Alors que cette version rebootée du FPS culte était attendu courant 2022, le dernier trailer vient confirmer que The House of the Dead Remake sera disponible à partir du 7 avril 2022 .

The House of the Dead: Remake est une version entièrement redéveloppée du jeu d'arcade sorti en 1997. Un classique du shooter sur rails qui reçoit pour l'occasion une refonte graphique et un gameplay modernisé. Des hordes de monstruosités mortes-vivantes dans un rail-shooter nerveux

Un gameplay respectueux du jeu original

Un classique du jeu d'arcade avec des contrôles modernisés

Un jeu à fins multiples

Source : Nintendo