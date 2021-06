Forever Entertainment signe un accord d'édition et reçoit un "soutien financier important de Nintendo"

Forever Entertainment est un petit éditeur et développeur de jeux vidéo situé en Pologne qui a sorti énormément de titres sur Nintendo Switch (voir la liste ici.)D'ailleurs, il se revendique lui-même comme le plus grand éditeur de jeux sur la console de Nintendo ! Dernièrement, le studio s'est associé à SEGA ce qui lui a permis d'éditer le remake de Panzer Dragoon et d'annoncer celui de The House of the Dead qui devrait sortir un peu plus tard cette année, toujours sur Nintendo Switch. Mais d'autres jeux devraient suivre puisque Forever Entertainment vient d'annoncer avoir signé un accord lui assurant de recevoir un soutient financier important de la part de Nintendo et cela afin d'éditer plusieurs titres à venir de son catalogue sur Nintendo Switch. Le montant de la somme allouée à cet accord n'a pas encore été dévoilé ni les titres des jeux prévus mais ils devraient être annoncés dans des rapports séparés.

Le conseil d'administration de Forever Entertainment SA (FE) informe d'avoir signé un accord important entre FE et Nintendo Co. Ltd (Nintendo) du Japon.

Sur la base de l'accord, FE recevra un soutien financier important de Nintendo pour remplir un accord d'édition, dont le but est de sortir plusieurs titres du calendrier de sortie de FE sur Nintendo Switch.

La date de sortie exacte de chaque titre sera annoncée dans des rapports séparés.