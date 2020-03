Panzer Dragoon : Remake disponible sur Nintendo Switch

Alors que nous nous interrogions ce matin encore sur la date de sortie de Panzer Dragoon : Remake sur Nintendo Switch, MegaPixel Studio et Forever Entertainment on pris tout le monde par surprise en annonçant lors du Nintendo Direct Mini la disponibilité du jeu... dès aujourd'hui . Proposé au tarif de 24,99€ sur l'eShop, nous vous laissons ci-dessous le descriptif du jeu présent sur la boutique en ligne de Nintendo, ainsi que les images issues du dernier Nintendo Direct Mini.

Une nouvelle version, remasterisée du jeu Panzer Dragoon - fidèle à l'original, avec des graphismes et des contrôles améliorés, qui convaincront les nouveaux joueurs, comme les anciens !

Sur une planète lointaine et désertique, vous rencontrez deux dragons éveillés des temps anciens. Armé de votre pistolet du passé, et avec l'aide de votre dragon en armure bleue, vous devez accomplir votre destinée et empêcher le Prototype Dragon d'atteindre la Tour à tout prix !