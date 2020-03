Panzer Dragoon : Remake s'offre une version boîte

Alors que Panzer Dragoon : Remake est disponible depuis ce jeudi sur l'eShop de la Nintendo Switch, beaucoup de joueurs se plaignaient de ne pouvoir profiter du jeu en version physique. Heureusement Limited Run Games a pensé à eux en proposant non pas une mais bien deux versions physique. Ainsi, la version standard proposera le jeu simple en cartouche au prix de 39,99$ (frais de port non inclus). La seconde édition se nomme Classic Edition proposée à 59,99$ et bénéficiera des éléments suivants :

Le jeu dans sa boîte Nintendo Switch

Un livret couleur

Une Boîte style Sega Saturn qui pourra contenir le boîtier Switch standard

Si vous êtes intéressé par l'achat d'une des versions physique, il ne vous reste qu'à vous rendre sur le site de Limited Run Games. Les précommandes prendront fin le 24 avril prochain, et bonne nouvelle, il n'y a pas de limitation de stock. Concernant l'envoi du jeu, il faudra compter entre 2 et 4 mois entre la fermeture des précommandes, la fabrication et l'expédition des exemplaires.