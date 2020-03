Panzer Dragoon : Remake - Saori Kobayashi reprend sa place de compositrice

Alors que nous sommes toujours dans l'attente d'une date de sortie pour Panzer Dragoon : Remake, la page Twitter du jeu nous a communiqué une informations qui devrait intéresser les afficionados de la licence. Arrivée dans la famille Panzer Dragoon lors du développement du 3ème opus Panzer Dragoon Saga, la compositrice Saori Kobayashi a été embauchée pour travailler sur le remake du tout premier épisode.

Sa mission sera de réarranger les musiques originales de Yoshitaka Azuma, afin que celles-ci bénéficient des capacités techniques des supports d'aujourd'hui, tout en préservant au maximum la magie ressenties par les joueurs lors de la découverte du premier jeu de la licence. Pour l'occasion, Saori Kobayashi a enregistré un message que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Saori Kobayashi, the composer of beautiful soundtracks for Panzer Dragoon games, has a message she recorded for fans at the start of the remake's development!????#PanzerDragoonRemake #OST #music@BraveWaveMusic pic.twitter.com/G1RdNhF7Tc