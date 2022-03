The House of the Dead Remake - Le jeu culte de SEGA s'offre une Limidead Edition sur Nintendo Switch

Alors que nous venons d'apprendre la sortie prochaine de The House of the Dead Remake, remake du cultissime shooter de 97 de SEGA sur Nintendo Switch, Microids vient nous apporter de nouveaux éléments concernant la distribution du jeu. Le remake développé par MegaPixel Studio aura le droit à une édition physique sobrement intitulée Limidead Edition. Cette édition sera disponible le 26 mai prochain et comprendra les éléments suivants :

Le jeu The House of the Dead : Remake

Une boîte exclusive avec lenticulaire

Deux silhouettes de zombie

Une planche de stickers

Et pour ceux qui préféreront se contenter du jeu en dématérialisé, The House of the Dead Remake sera disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch à partir du 7 avril 2022 .