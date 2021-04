Labyrinth City : Pierre the Maze Detective - Un labyrinthe géant vous attend sur Nintendo Switch

Après s'être attaqué aux livres pour enfant, la licence Pierre the Maze Detective évolue pour flirter avec le monde du jeu vidéo. Sobrement intitulé Labyrinth City : Pierre the Maze Detective, le jeu d'aventure a été présenté lors du Nintendo Indie World de cette semaine, et sortira dans le courant du printemps sur Nintendo Switch. Nous vous laissons découvrir son descriptif ci-dessous accompagné d'un trailer.

Labyrinth City : Pierre the Maze Detective est un jeu vidéo d'aventure dans lequel vous incarnez Pierre, un jeune détective chargé d'arrêter l'infâme M. X, qui a volé la pierre magique du labyrinthe au musée d'Opéra City. Sur votre chemin, vous rencontrerez différents lieux, remplis de personnages excentriques, de scènes magnifiquement dessinées à la main et d'une quantité incroyable d'animations et d'interactions.

Le jeu sera lancé au printemps 2021 sur PC, Nintendo Switch, Android et iOS à l'échelle internationale. Il sera disponible en chinois, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen, russe et espagnol.

Le jeu est le produit de Darjeeling Prod. et IC4DESIGN, et est basé sur une série de livres pour enfants intitulée Pierre The Maze Detective, par Hirofumi Kamigaki et IC4DESIGN, qui s'est vendue à plus de 300 000 exemplaires à l'international et s'étend sur 4 volumes, chacun contenant des scènes magnifiques et complexes, soigneusement dessinées à la main.