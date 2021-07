Labyrinth City : Pierre the Maze Detective enfin disponible sur Nintendo Switch

le studio Darjeeling est heureux d'annoncer que son jeu vidéo Labyrinth City : Pierre the Maze Detective est enfin disponible sur Nintendo Switch. Proposé au prix de 11,99€ sur l'eShop, ce jeu d'aventure vous propose de vivre une histoire envoûtante. Pour en apprendre davantage, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Conçu par les développeurs de Homo Machina et Californium, Labyrinth City: Pierre the Maze Detective vous propose une toute nouvelle aventure pleine d'énigmes plus captivantes les unes que les autres !

Venez découvrir l'univers drôle et envoûtant de Labyrinth City: Pierre the Maze Detective ainsi que ses merveilleux graphismes créés par le studio IC4DESIGN.

Incarnez Pierre le détective, parcourez de gigantesques labyrinthes et résolvez de passionnantes énigmes afin de récupérer la pierre magique volée par l'abominable Mr. X.

Au cours de votre périple, vous parcourrez de véritables œuvres d'art et rencontrerez des personnages à la fois drôles et attachants. Interagissez avec un monde qui n’était jusqu'ici disponible qu’au format papier !