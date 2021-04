FEZ : le classique des jeux de plateforme / réflexion enfin disponible sur Nintendo Switch

FEZ est un jeu vidéo alliant la plateforme et la réflexion développé par le studio indépendant, Polytron Corporation, sorti le 13 avril 2012 sur Xbox 360. Neuf ans après, quasiment jour pour jour, le jeu débarque enfin sur Nintendo Switch. Entre temps, FEZ est devenu culte, remportant de nombreux prix et récompenses. Disponible dans la foulée de son annonce lors du Indie World diffusé plus tôt dans la journée (voir les détails ICI.)

FEZ peut donc être téléchargé dès maintenant au prix de 12,59€ avec un poids de 1,2 Go .

Gomez est une créature 2D vivant dans un monde 2D. Enfin, c'est ce qu'il croit... Quand il découvre l'existence d'une mystérieuse troisième dimension, Gomez se lance dans une aventure qui le mènera aux confins du temps et de l'espace. Utilise ta capacité à te déplacer dans des structures 3D à partir de 4 perspectives 2D classiques. Explore un vaste monde où sérénité et beauté règnent et qui abrite secrets, énigmes et trésors cachés. Révèle les mystères du passé et découvre la vérité sur la réalité et la perception. Change ta perspective et regarde le monde sous un angle différent.