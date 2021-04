FEZ : retrouvez une longue vidéo de gameplay en français

A peine venait-il d'être dévoilé dans l'Indie World publié hier, le 14 avril (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) que FEZ débarquait sur l'eShop au prix (actuel) de 12€59 (voir ici notre news dédiée.) Véritable petit bijou mélant plateforme et réflexion avec intelligence, FEZ a beau avoir neuf ans, il n'a rien perdu de sa force et reste aujourd'hui aussi fascinant qu'à l'époque de sa sortie. Pour vous en convaincre, retrouvez notre vidéo des 30 premières minutes du jeu.

Gomez est une créature 2D vivant dans un monde 2D. Enfin, c'est ce qu'il croit... Quand il découvre l'existence d'une mystérieuse troisième dimension, Gomez se lance dans une aventure qui le mènera aux confins du temps et de l'espace. Utilisez votre capacité à vous déplacer dans des structures 3D à partir de quatre perspectives 2D classiques. Explorez un vaste monde où sérénité et beauté règnent et qui abrite secrets, énigmes et trésors cachés. Révélez les mystères du passé et découvrez la vérité sur la réalité et la perception. Changez votre perspective et regardez le monde sous un angle différent.