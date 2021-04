GetsuFumaDen : Undying Moon - Un univers dark fantasy vous attend sur Nintendo Switch

Nouveau projet des développeurs indépendants GuruGuru porté par Konami, GetsuFumaDen : Undying Moon vous propose de vivre une aventure bourrée d'action dans un univers dark fantasy. Prévu pour sortir initialement en early access sur Steam, GetsuFumaDen : Undying Moon sera proposé par la suite sur Nintendo Switch dans le courant de l'années 2022 . En attendant de nouvelles informations, nous vous laissons le teaser ci-dessous.

Développé par le studio indépendant GuruGuru, en collaboration avec Konami Digital Entertainment, GetsuFumaDen est un jeu d’action roguevania en 2D qui prend place dans un univers dark fantasy, inspiré de l’art traditionnel japonais. Les joueurs devront descendre en enfer et parcourir des niveaux à l’esthétique Ukiyo-e sublime et prenante, tout en maîtrisant un arsenal d’armes et d’équipements qui pourront être combinés pour s’adapter à différents styles de jeu.

GetsuFumaDen intègrera un système de combat stratégique basé sur la gestion de l’espace et du timing unique aux arts martiaux japonais. Des boss redoutables et des paysages en constante évolution challengeront les joueurs tout en leur permettant de s’améliorer au fil des tentatives.

Après 1000 années de paix, le sceau de la porte de l’enfer est démoli et des esprits maléfiques inondent le monde, désormais au bord de la destruction. Getsu Fuma, leader de son clan, n’a pas d’autre choix que plonger dans les gouffres de l’enfer pour combattre le mal à son origine.