GetsuFumaDen: Undying Moon s'offrira une version physique cet été sur Nintendo Switch

Sorti en février 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch, GetsuFumaDen: Undying Moon va s'offrir une sortie en version physique cet été. Vous aurez ainsi le droit à une édition Standard au prix de 39,99€, et une édition Deluxe à 59,99€. Les éditions seront officiellement disponibles à partir du 14 juillet. Nous vous laissons découvrir les visuels ci-dessous.

À propos de GetsuFumaDen: Undying Moon

La mort n’est pas la fin : achevez des ennemis infernaux jusqu’à votre mort et continuez le combat dans un nouveau corps grâce à votre âme et à vos souvenirs éternels !

GetsuFumaDen: Undying Moon est un jeu d’action roguelike qui prend place dans un univers dark fantasy, inspiré de l’art traditionnel japonais. Choisi pour être leader et gardien du territoire des vivants, le joueur manie l’arsenal et les pouvoir du clan Getsu tandis qu’il surmonte de multiples « morts » et s’enfonce dans les profondeurs de l’Enfer, dans le dessein d’éradiquer la source du cataclysme.