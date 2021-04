OlliOlli World - Le nouvel opus de la licence phare de skateboard se dévoile en vidéo

Private Division et Roll7 viennent de nous dévoiler à l'occasion du dernier Indie World le nouveau jeu de la licence de skatebord OlliOlli, à savoir OlliOlli World. Troisième opus de la franchise, ce jeu mêlant skateboard, plateforme et action s'offre pour l'occasion un tout nouvel habillage visuel que nous vous laissons découvrir dans le trailer ci-dessous. Il vous faudra en revanche vous montrer patient, OlliOlli World sortira dans le courant de l'hiver 2021 .

Ce jeu d'action et de plateformes centré sur le skateboard, dernier d'une franchise reconnue, est placé sous le signe de l'audace et de la nouveauté, et déborde d'originalité. Les joueurs enchaînent les flips et roulent dans Radland, un monde éclatant et dynamique plein de personnages hauts en couleur, à la recherche des mystérieux dieux du skate qui les guideront dans leur quête du Gnarvana. Radland et ses habitants sont délicieusement étranges et portent la griffe d'un style artistique remarquable et inimitable. Dans OlliOlli World les joueurs peuvent personnaliser l'apparence, les tricks et le style de leur personnage avant d'explorer des niveaux proposant plusieurs chemins, pour découvrir tous les secrets de cette magnifique utopie de skater.

Des commandes millimétrées alliées à une jouabilité finement réglée sont depuis toujours la marque de fabrique d'OlliOlli. Mais désormais, dans OlliOlli World, les plateformes permettent à de nouveaux joueurs de s'amuser avec un système de combo riche et tout ce que le jeu peut offrir, tandis que les pros peuvent faire étalage de leur adresse et maîtriser un grand nombre de figures, tout en accédant à des millions de niveaux uniques en mode bac à sable. Les joueurs peuvent aussi affronter des rivaux de même niveau, venus du monde entier, dans des ligues.

OlliOlli World est le troisième opus de la série populaire OlliOlli, développée par Roll7, studio indépendant multirécompensé basé à Londres, célèbre pour avoir redéfini plusieurs genres et créé des jeux remarquables, tels OlliOlli et OlliOlli 2: Welcome to Olliwood, Laser League, et NOT A HERO.