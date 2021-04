The Longing débute son décompte de 400 jours

La Nintendo Switch vient probablement d'accueillir son jeu avec la plus grande durée de vie. En effet, il vous faudra pas moins de 400 jours pour venir à bout de The Longing ! Et quand on dit 400 jours c'est bel et bien 400 jours complets soit 9600 heures, et il vous sera impossible de tricher. Véritable ovni vidéoludique, le titre du Studio Seufz est un jeu à part comme vous pouvez le constater avec sa bande-annonce ci-dessous. Le titre est disponible dès à présent sur l'eShop au prix de 14,99 euros.

Une fusion unique entre jeu d'aventure et jeu incrémental. Incarnez une Ombre solitaire, dernier serviteur d'un souverain qui régnait autrefois sur un immense royaume souterrain. Ses pouvoirs s'étant affaiblis, le roi doit aujourd'hui se reposer et dormir pendant 400 jours afin de regagner ses forces. Votre mission : veiller sur le palais jusqu'à son réveil.



Lorsque vous commencez une partie, le décompte des 400 jours se lance automatiquement et se poursuit une fois que vous arrêtez de jouer et que vous quittez le jeu.



C'est maintenant à vous de décider que faire de votre solitaire existence souterraine. Mais pas d'inquiétude, vous avez tout le temps qu'il faut pour ça… Choisissez votre style de jeu Commencez une partie et revenez 400 jours plus tard pour voir comment elle se termine. En fait, vous n'êtes pas obligé(e) de jouer au jeu du tout. Sachez simplement que l'Ombre sera encore plus seule sans vous. Ou partez explorer la caverne à la recherche d'objets pour rendre votre foyer souterrain aussi confortable que possible. Il vous suffit pour cela d'envoyer l'Ombre en reconnaissance : elle marche lentement mais heureusement pour elle, il n'y a aucune raison de se dépêcher. De Nietzsche à Moby Dick, lisez de nombreux ouvrages issus de la littérature classique directement dans le jeu, ou donnez au moins l'occasion à l'Ombre de le faire. Après tout, le temps passe plus vite si vous savez comment vous occuper l'esprit. (Le petit Ombre dans le jeu ne trouve que des livres en anglais pour l'instant.) Ignorez les ordres du roi et explorez les parties les plus reculées de la caverne. Votre périple à travers l'obscurité sera long et dangereux… Caractéristiques Exploration progressive d'une immense caverne entièrement dessinée à la main.

Bande sonore atmosphérique "Dungeon Synth".

Nombreuses fins différentes.

Une multitude de secrets bien cachés.

Des énigmes basées sur le passage du temps.

Un protagoniste solitaire mais attachant.