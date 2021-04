There Is No Game: Wrong Dimension débarque sur Nintendo Switch

Autre surprise de cet Indie World, There Is No Game: Wrong Dimension est disponible dès à présent sur l'eShop au prix de 12,99 euros. Aventure atypique et très "méta", ce titre est destiné aux afficionados de point & click, il est assez difficile de le résumer, nous ne pouvons donc que vous conseiller de regarder sa toute nouvelle bande-annonce ci-dessous.

"There Is No Game: Wrong Dimension" est une comédie d'aventure en Pointer&Cliquer (et uniquement en Pointer&Cliquer !) qui vous fera voyager, malgré vous, à travers différents univers vidéoludique drôles et inattendus.



Saurez-vous collaborer avec le "Jeu" pour retrouver votre chemin jusqu'à la maison ?

Nous pensons, en toute sincérité, que NON.



Une comédie d'aventure en Pointer&Cliquer. Vous pouvez donc ranger votre manette au placard.

Incroyables graphismes 3D mais plats, complètement plats. Et très pixelisés.

Presque entièrement doublé. (Peut contenir des traces d'accent étranger, ça et là.)

Résolvez de nombreuses énigmes qui nécessitent de penser "Out of the box".

Système d'indices inclus parce que vous ne pensez pas "Out of the box"...

Durée de vie inférieure à un MMORPG, vous laissant ainsi du temps pour finir de VRAIS bons jeux.

Découvrez le Top 10 des meilleurs murs. Le 4ème va vous étonner !

Motion sickness free, ce qui est plutôt remarquable pour une expérience non VR.

Contient des tonnes de bugs... mais c'est prévu.

Et plein d'autres surprises !