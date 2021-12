Behind the Frame: The Finest Scenery : exquises esquisses l'année prochaine sur Nintendo Switch

On continue à débriefer le dernier Indie World (dont vous pouvez retrouver toutes les infos ICI) avec Behind the Frame: The Finest Scenery, un titre conçu comme une fiction interactive dans laquelle une jeune artiste se retrouve en plein processus créatif... Dessiné à la main dans un style doux et poétique rappelant les productions du studio Ghibli, le jeu se veut être une expérience relaxante et une ode à la rêverie. C'est dans tous les cas une vraie création artistique et son arrivée sur Nintendo Switch, une très bonne nouvelle pour toutes celles et ceux qui recherche une expérience de jeu différente.

Il faudra tout de même patienter un petit peu puisque Behind the Frame: The Finest Scenery est attendu au printemps 2022 sur Nintendo Switch

Retrouvez toutes les infos sur les autres jeux présentés lors de l'lNDIE WORLD DU 15 DECEMBRE 2021 ICI