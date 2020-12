Fisti-Fluffs un jeu de combat félin annoncé pour le printemps sur Nintendo Switch

Les tout nouveaux développeurs de chez Playfellow Studio viennent d'annoncer un party-game dans lequel vous incarnerez un....chat. Oui oui vos rêves deviennent une réalité dans Fisti-Fluffs qui vous donne rendez-vous au début de l'année prochaine sur Nintendo Switch. Dans ce jeu aux allures de brawler vous allez pouvoir vous battre avec vos amis dans des combats de félins. Que le meilleur chat gagne dans cette lutte à mort acharnée. Le jeu base son concept sur sa physique et promet de la destruction d'environnement. La personnalisation sera aussi au rendez-vous avec le choix du pelage, de ses motifs et de ses couleurs mais aussi des choix vestimentaires pour votre chat avec de nombreux costumes et accessoires de prévus.

Plus d'informations disponibles dans la folle bande-annonce du jeu visible ci-dessous.