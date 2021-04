Cris Tales confirme sa date de sortie sur Nintendo Switch

Après un report en 2021, puis une fenêtre de sortie située dans le courant de l'été, le RPG Cris Tales signé Dreams Uncorporated et SYCK a profité du Nintendo Indie World pour se présenter avec une nouvelle vidéo découverte. En prime, une nouvelle date de sortie a été dévoilée aux joueurs. L'aventure atypique de Cris Tales nous tendra les bras sur Nintendo Switch à partir du 20 juillet 2021 sur Nintendo Switch.

S'inspirant des J-RPG aussi bien classiques que modernes, Cris Tales incorpore des éléments de voyage dans le temps aussi bien dans son scénario que dans son système de combat pour créer toutes sortes de surprises, comme en vous permettant de rajeunir vos ennemis pour les rendre plus simples à vaincre. Au cours de votre périple à travers ce monde de conte de fées sombre fait main, vous rencontrerez des alliés divers et variés et découvrirez de nouveaux royaumes. Cris Tales arrive le 20 juillet sur Nintendo Switch.