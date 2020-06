Cris Tales ouvre les couloirs du temps dans un nouveau trailer

RPG jouant la carte des voyage temporel développé par Dreams Uncorporated et SYCK, Cris Tales vient de se dévoiler ce week-end avec un tout nouveau trailer exclusif. Ce dernier est également accompagné d'une date de sortie fixée au 17 novembre 2020 sur Nintendo Switch. En attendant des nouvelles de la version dédiée à nos consoles hybrides, une démo du jeu a été annoncée lors du PC Gaming Show est d'ores et déjà accessible sur Steam et GOG si vous souhaitez vous faire un premier avis sur le jeu.

Cris Tales est un hommage aux jeux de rôle classiques où passé, présent et futur s’entremêlent sur le même écran. Les joueurs peuvent utiliser les capacités de Crisbell pour voyager à travers les époques, aider les citoyens des royaumes de Crystallis et prendre le dessus lors des affrontements contre leurs ennemis. Cris Tales est un monde inspiré de la Colombie et dessiné à la main, qui allie parfaitement la fantaisie avec les monuments et l’architecture du monde réel, faisant de ce voyage une incroyable expérience.