Cris Tales dévoile ses personnages dans une vidéo francophone

Dernier projet des studios Dreams Uncorporated et SYCK, Cris Tales prend son temps afin de peaufiner son contenu et de proposer aux joueurs "une lettre d'amour aux J-RPG japonais". Désormais attendu pour le mois de juillet 2021 sur Nintendo Switch, les développeurs viennent de nous offrir une toute nouvelle vidéo présentant les différents personnages clés du jeu. Nous vous rappelons également qu'une démo de Cris Tales est toujours accessible sur l'eShop de la Nintendo Switch.

La vidéo d'aujourd'hui nous présente à nouveau Crisbell, une chronomancienne récemment éveillée qui commence à apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Les autres personnages mis en avant sont les alliés Willhelm, la voix de la raison dans le groupe, Chrisopher, Zas et JKR-721, un robot qui se bat avec ses poings. Bien sûr, on ne peut pas oublier Matias, une grenouille parlante extrêmement fiable !

La liste des acteurs qui donneront vie au voyage de Crisbell a également été annoncée aujourd'hui sur le blog de Modus Games. Parmi cette liste, on trouve la vétérante de l'industrie Kira Buckland, qui prête sa voix à Crisbell. Elle a déjà prêté sa voix à la protagoniste principale 2B dans Nier : Automata. Cristopherest joué par l'acteur Zeno Robinson, qui a également interprété Goh dans Pokémon Journeys : The Series. Vous pouvez consulter la liste complète des acteurs annoncés sur le blog officiel de Cris Tales.

Cris Tales est un JRPG où le passé, le présent et le futur sont réunis sur un seul écran. Les joueurs peuvent utiliser l'étonnante capacité de Crisbell à passer d'une période à l'autre pour aider les citoyens des royaumes de Crystallis et pour attaquer les ennemis par surprise. Si Crisbell veut sauver son monde magique du mal qui le menace, elle doit utiliser son pouvoir pour façonner le passé, le présent et le futur tout en rencontrant des alliés qui l'aideront dans sa quête.