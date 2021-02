Cris Tales s'offre une nouvelle bande-annonce de toute beauté, et une nouvelle fenêtre de sortie

Après avoir été repoussé pour une sortie courant 2021 sans plus de précision, le RPG signé Dreams Uncorporated et SYCK Cris Tales vient enfin de nous donner des nouvelles de l'héroïne Crisbell a travers une nouvelle bande-annonce. Continuant de mettre en avant son aspect graphique coloré, et son gameplay nous faisant évoluer simultanément sur 3 lignes temporelles, cette bande-annonce est surtout l'occasion de nous révéler une nouvelle date de sortie. Préparez vos agendas, Cris Tales est attendu dans le courant du mois de juillet 2021 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

Cris Tales est un RPG d'inspiration classique où le passé, le présent et le futur sont réunis sur un même écran. Les joueurs peuvent utiliser l'étonnante capacité de Crisbell à se glisser entre les époques, en aidant les citoyens à travers les royaumes de Crystallis et en envoyant les ennemis à des époques précises pour prendre le dessus. Si Crisbell veut sauver son monde magique du mal qui le menace, elle doit faire usage de son pouvoir pour façonner le passé, le présent et le futur tout en rassemblant des alliés qui l'aideront dans sa quête.