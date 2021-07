Cris Tales : Le J-RPG se jouant sur 3 temporalités enfin disponible sur Nintendo Switch

Nous y sommes, après un petit couac entrainant un retard sur sa date de sortie, le J-PRG Cris Tales signé Dreams Uncorporated et SYCK est enfin disponible sur Nintendo Switch et consoles concurrentes, en format dématérialisé et en version physique. Proposant un concept étonnant qui est de jouer simultanément dans 3 dimensions différentes, nous y retrouverons le personnage de Crisbell prête à sauver son univers grâce à ses pouvoirs temporels.

En attendant de découvrir notre test dédié, nous vous laissons découvrir le dernier trailer du jeu ci-dessous.

Cris Tales est une lettre d’amour indépendante et unique aux jeux de rôle japonais. Jetez un coup d’œil au passé, agissez dans le présent et observez vos choix transformer le futur, cela sur un seul et même écran! Joignez-vous à la magicienne temporelle Crisbell et à ses compagnons dans un monde fantaisiste faisant face à un futur sinistre. L’Impératrice temporelle et ses forces menacent de déclencher un cataclysme qui détruira Crystallis et quatre autres royaumes de la région.

Pour l’arrêter et réécrire le futur du pays, vous vous lancerez dans une quête à travers les royaumes, recrutant de puissants alliés qui vous aideront dans la lutte. Maîtrisez leurs habiletés et la magie temporelle de Crisbell pour vaincre vos ennemis – expédiez-les dans le passé pour les affronter alors qu’ils sont plus jeunes et faibles, envoyez-les dans le futur où ils succomberont aux dommages causés par un poison inoculé dans le présent ou créez vos propres stratégies avec un système de combat unique en son genre.

Alors que les pouvoirs de Crisbell augmentent, vous ferez des choix aux profondes conséquences pour ceux que vous rencontrerez, des conséquences qui auront des répercussions sur le monde dont vous ferez l’expérience en temps réel tout au long de votre quête. Chaque personnage, PNJ, ennemi et royaume possède un passé, un présent et un ou plusieurs futurs, selon vos actions! Les superbes graphiques 2D dessinés à la main sont animés un cadre à la fois afin de donner vie à des possibilités qui se ramifient au cours de plus de 20 heures de jeu.

Découvrez un mélange unique d’histoires ramifiées, de combat innovateur et de jeu de rôle classique au cours de l’exploration captivante et inoubliable par Cris Tale de la façon dont nos actions font écho à travers le temps.