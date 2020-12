Cris Tales se dévoile dans une longue vidéo de gameplay

Initialement attendu pour cette fin d'année avant d''être repoussé à un vague 2021 , le J-RPG Cris Tales développé par Dreams Uncorporated se dévoile à nouveau à nous avec une toute nouvelle vidéo. Cette dernière met en scène l'héroïne Crisbell dans plus de 15 minutes de séquence de gameplay nous montrant les spécificités du titre comme la manipulation du temps. Nous vous laissons découvrir le tout ci-dessous.

La vidéo de gameplay d'aujourd'hui suit la protagoniste Crisbell alors qu'elle découvre son incroyable capacité à observer et à manipuler à tout moment les visions passées et futures de son environnement. Avec un peu d'aide de son adorable allié amphibien, le pouvoir de Crisbell peut être utilisé pour façonner un avenir meilleur, en changeant à la fois les vies de ceux qui l'entourent et du monde entier. La vidéo se termine par un aperçu du système de synchro du jeu en combat qui permet aux membres de l'équipe de combiner leurs compétences pour obtenir de puissants résultats. La vidéo donne une idée de la réactivité des environnements magnifiques de Cris Tales et des décisions difficiles auxquelles Crisbell doit faire face.