Cris Tales - Une nouvelle mise à jour ajoute donjon, personnage et contenu supplémentaire gratuitement sur Nintendo Switch

Disponible depuis le 20 juillet 2021 sur Nintendo Switch, le JRPG Cris Tales vous faisant jouer sur 3 timeline simultanément vient de s'offrir une nouvelle mise à jour ce jeudi 16 décembre. Proposant quelques corrections comme des temps de chargement diminués, cette mise à jour propose surtout du contenu supplémentaire venant augmenter la durée de vie, et ce gratuitement ! Pour découvrir tous les ajouts, nous vous laissons découvrir le communiqué ci-dessous ainsi que son trailer dédié.

La mise à jour d’aujourd’hui ajoute de nombreuses nouvelles fonctionnalités au jeu, dont un tout nouveau personnage jouable Adri. Cette dernière lancera ses mécanismes robotiques sur tous ceux qui tenteront de la défier. Elle pourra montrer ses capacités dans le tout nouveau donjon du jeu, qui comporte des ennemis exclusifs et une toute nouvelle histoire.

Les joueurs auront également l'occasion de montrer leurs compétences dans le nouveau Colisée amélioré, où ils affronteront des vagues d'ennemis de plus en plus difficiles, avec des récompenses fantastiques à la clé.

À part ces nouveautés, cette mise à jour ajoute du contenu supplémentaire à Cris Tales comme une nouvelle fin (avec une toute nouvelle cinématique), une baisse significative des temps de chargement de la version Switch du jeu et plus encore. Les nouveaux joueurs de Cris Tales peuvent également profiter de promotions importantes ce mois-ci. Pour plus d’informations sur les promotions et les notes de mise à jour, veuillez visiter le blog de Modus Games.