Cris Tales dévoile sa magnifique cinématique d’ouverture

Cela fera bientôt un an qu'une démo de Cris Tales, un jeu présenté comme une lettre d'amour aux J-RPG est disponible sur l'eShop permettant à tous les possesseurs de Nintendo Switch de s'en faire une première idée. Mais à près d'un mois de sa sortie, le jeu revient se rappeler à notre bon souvenir en dévoilant sa splendide cinématique d'ouverture. Développé par le studio colombien Dreams Uncorporated et SYCK sous la houlette de Modus Games, Cris Tales nous entraine dans une féerie à travers le temps en compagnie de son héroïne magique Crisbell qui devra affronter des forces maléfiques pour sauver les royaumes de Crystallis. Plus de détails, très bientôt... En attendant, retrouvez la cinématique d'ouverture de Cris Tales ci-dessous.

Pour rappel, Cris Tales est attendu le 20 juillet sur Nintendo Switch