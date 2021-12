Afterlove EP, une émouvante histoire d'amour et de deuil annoncée sur Nintendo Switch

Curieux mélange de Visual Novel et de jeu de rythme, Afterlove EP se présente comme la dernière œuvre du directeur créatif en charge de What Comes After et Coffee Talk. L'histoire raconte la vie d'un jeune musicien ayant perdu l'envie de composer suite au décès de sa petite amie, et qui va devoir trouver au fil de l'aventure comment faire son deuil, et réapprendre à aimer. Attendu pour le courant de l'été 2022 sur Nintendo Switch, nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Le directeur créatif de What Comes After et Coffee Talk signe une émouvante histoire sur l’amour, le deuil et le lyrisme. Se déroulant à Jakarta, en Indonésie, Afterlove EP suit l’histoire du jeune musicien Rama, qui ne parvient plus à composer depuis la mort de Cinta, sa petite amie. Afterlove EP est un mélange de « visual novel », de jeu de rythme et d’aventure narrative qui vous mettra au défi de compléter la création d’un album pour honorer une promesse faite à Cinta. Le jeu propose plusieurs fins dépendant des choix que vous faites, ainsi qu’une bande originale composée par le groupe indonésien L’aphalpha et une direction artistique signée Soyatu. Prenez un nouveau départ avec Afterlove EP, disponible à l’été 2022 sur Nintendo Switch.