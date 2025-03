Afterlove Ep - Interview du producteur du jeu Ivor D. Tomo

Le 14 février dernier est sorti sur Nintendo Switch (et sur les autres plateformes) Afterlove EP, le dernier projet de Mohammad Fahmi (créateur de Coffee Talk et What Comes After). Fahmi est malheureusement décédé le 27 mars 2022 et n'a pas pu terminer ce projet. Trois ans plus tard, les équipes de Pikselnesia ont pu faire naître sa vision en sortant Afterlove EP. J'avais eu la chance de m'entretenir avec Fahmi après la sortie de What Comes After et j'ai eu aujourd'hui l'occasion de m'entretenir avec Ivor D. Tomo le producteur sur Afterlove EP. Cet entretien s'est déroulé par échanges de mails en anglais.

Fahmi était une figure clé de la scène des jeux indépendants indonésiens, et son influence se ressent profondément dans Afterlove EP. De quelle manière le jeu célèbre-t-il son héritage et reflète-t-il sa vision ? Y a-t-il des éléments spécifiques qui rendent hommage à son travail et aux valeurs qu’il souhaitait transmettre aux joueurs ?

Fahmi était une figure emblématique de la scène des jeux indépendants en Indonésie, non seulement en tant que créateur, mais aussi en tant que mentor et défenseur de cette industrie. Il croyait au pouvoir du jeu vidéo pour raconter des histoires profondément personnelles et culturellement significatives. Son travail a inspiré de nombreux développeurs en Indonésie et au-delà.

Afterlove EP reflète sa vision à tous les niveaux. C’est une histoire qui parle d’amour, de deuil et de découverte de soi, des thèmes qui lui tenaient particulièrement à cœur. De nombreux éléments du jeu lui rendent hommage : l’environnement situé à Jakarta, l’utilisation de la culture et de la musique indonésiennes, ainsi que le parcours du protagoniste qui reflète son amour pour son pays et son désir de partager ses histoires avec le monde.

Même si c’est un projet empreint de nostalgie en l’absence de Fahmi, nous espérons que les joueurs ressentiront sa présence à chaque instant du jeu. C’est notre façon de célébrer son héritage et de partager sa vision avec le monde, en espérant qu’elle inspirera d’autres personnes, tout comme il nous a inspirés.

Comment décririez-vous Afterlove EP, et qu’est-ce qui le distingue des autres jeux narratifs ? En quoi son approche des thèmes de l’amour, du deuil et de la musique crée-t-elle une expérience unique pour le joueur ?

Afterlove EP est un jeu narratif qui se déroule dans les rues animées de Jakarta, en Indonésie. Il suit l’histoire de Rama, un jeune musicien confronté à l’amour, au deuil et à la découverte de soi après la disparition soudaine de sa petite amie, Cinta. En parallèle, il doit terminer son EP pour honorer la promesse faite à Cinta et pour le bien de son groupe.

Ce qui distingue Afterlove EP, c’est la richesse personnelle et culturelle de son récit. Le jeu plonge les joueurs dans le cadre unique de Jakarta et offre une perspective nouvelle. L’intégration de la musique à la fois comme élément narratif et mécanique de gameplay crée une immersion totale.

Afterlove EP aborde la vie, le deuil et la musique avec une authenticité rare. L’amour est présenté non seulement comme une romance, mais aussi comme une force qui perdure au-delà de la perte. Le deuil est exploré à travers les luttes intérieures de Rama et ses interactions avec son entourage, rendant l’expérience profondément réaliste. Pour la musique, nous avons collaboré avec le groupe indie de Jakarta L’Alphalpha, ce qui signifie que les chansons du jeu proviennent d’un véritable groupe !

La musique joue un rôle crucial dans Afterlove EP, à la fois sur le plan narratif et mécanique. Comment avez-vous intégré cet élément pour renforcer la profondeur émotionnelle et l’immersion ? Les séquences musicales interactives sont-elles conçues pour offrir des moments de répit ou servent-elles à renforcer la connexion du joueur avec l’histoire ?

Pour les chansons d’Afterlove EP, nous avons eu la chance de collaborer avec L’Alphalpha, un groupe indie très apprécié à Jakarta. Leur son unique et leur profondeur émotionnelle complètent parfaitement les thèmes du jeu, et leur implication garantit que la musique s’inscrit authentiquement dans le contexte culturel de l’histoire.

Sept titres de leur album Kelak, Kelam, Kan Berpenda ont été intégrés au jeu. Par exemple :

Temu Hilang illustre la façon dont Rama fait face au deuil de Cinta.

Suaka traduit son errance, le fait de traverser ses journées sans but.

Tempuh explore le choix du prochain pas dans la vie de Rama.

Le quatrième morceau dépendra des choix du joueur, avec plusieurs pistes possibles (Lingkar, Tatkala, Bilur Biru et Mimpi).

La musique de L’Alphalpha correspond parfaitement aux thèmes du jeu : amour, deuil et quête de soi. Leurs paroles abordent des émotions similaires, et leur son indie capture le ton brut et sincère du voyage de Rama.

Grâce à leur contribution, la musique d’Afterlove EP ne se limite pas à un simple accompagnement sonore : elle fait partie intégrante de la narration et amplifie l’impact émotionnel du jeu.

Jakarta est rarement représentée dans les jeux vidéo. Comment avez-vous fait en sorte que la ville soit plus qu’un simple décor ? Y a-t-il des anecdotes ou des aspects spécifiques de Jakarta qui ont directement inspiré l’histoire ou les mécaniques du jeu ?

Nous avons voulu que Jakarta soit bien plus qu’un cadre dans Afterlove EP. C’est un personnage à part entière, un élément vivant et respirant de l’histoire. Fahmi adorait Jakarta, et à chaque fois que je lui suggérais de déménager à Bandung ou Yogyakarta, il me répondait : "Peu importe où je vais, aussi loin que je sois, je rentrerai toujours à Jakarta."

Nous avons donc cherché à capturer l’énergie et la chaleur de la ville, non seulement à travers les visuels (avec des lieux emblématiques comme Blok M, Mbloc, Fatmawati, Taman Ayodya), mais aussi par l’ambiance. Les rues animées, la vie nocturne colorée, les petits stands de rue (warung), les boutiques de quartier (klontong), les mini-marchés… tout a été soigneusement recréé.

Un moment clé du jeu met en scène les ondel-ondel, ces grandes marionnettes traditionnelles betawi qui sont un symbole du patrimoine de Jakarta. Elles ne sont pas seulement là pour le décor, elles jouent un rôle dans l’histoire, reliant Rama et Cinta à l’histoire de la ville et à leur propre parcours amoureux.

Une autre inspiration vient de Mbloc, un centre culturel et musical qui incarne l’esprit créatif et artistique de Jakarta. C’est un lieu où les gens se retrouvent, échangent des histoires et trouvent du réconfort, tout comme Rama dans le jeu.

Quelles leçons essentielles avez-vous tirées du développement d’Afterlove EP, et comment vont-elles influencer les futurs projets de Pikselnesia ? Y a-t-il des idées inachevées de Fahmi que vous pourriez explorer un jour ?

Le développement d’Afterlove EP a été une expérience profondément marquante pour toute l’équipe de Pikselnesia. La leçon la plus importante que nous avons apprise concerne la valeur de la documentation, de la communication et de la confiance.

Lorsque Fahmi nous a quittés en plein développement du jeu, nous avons été confrontés à un défi inimaginable. Son énergie et sa passion étaient le cœur du projet, et poursuivre sans lui nous a forcés à nous appuyer sur ses documents (GDD, e-mails, discussions…), ainsi que sur la solidarité et la collaboration au sein de l’équipe.

Fahmi avait partagé plusieurs idées avant de partir, mais pour l’instant, nous nous concentrons sur l’aboutissement d’Afterlove EP en hommage à son héritage. Un jour peut-être, certaines de ses idées inachevées prendront vie dans de futurs jeux.

Ce projet nous a rappelé que créer un jeu, ce n’est pas seulement concevoir quelque chose de beau : c’est aussi une aventure humaine, faite de récits et de liens.

Quels sont vos espoirs pour la réception d’Afterlove EP et l’impact qu’il aura sur les joueurs ? Pensez-vous que ce jeu jouera un rôle dans l’évolution de l’industrie vidéoludique indonésienne ?

J’espère qu’Afterlove EP touchera profondément les joueurs. Ce jeu parle d’amour, de perte et de guérison, des thèmes universels auxquels tout le monde peut s’identifier. Si notre histoire peut aider quelqu’un à se sentir moins seul ou à mieux comprendre ses propres émotions, alors nous aurons accompli quelque chose de précieux.

Au-delà de son impact émotionnel, j’espère aussi qu’Afterlove EP mettra en lumière le potentiel créatif de l’industrie du jeu vidéo indonésienne. Des jeux comme Coffee Talk et A Space for the Unbound ont déjà montré que l’Indonésie avait des histoires uniques à raconter, et nous espérons que notre jeu contribuera à cet élan.

Afterlove EP est une lettre d’amour à Jakarta, à Fahmi, et à tous ceux qui ont aimé et perdu. Pour Fahmi ! Rest in love, buddy…