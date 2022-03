Mohammad Fahmi, le créateur de What Comes After et d'Afterlove EP, nous a quittés

Il y a un an, en mars 2021 , What Comes After, un jeu indépendant narratif et en side-scrolling sur la mort nous avait bouleversés. Nous avions adoré le titre, notamment son remarquable travail d'écriture et de mise en scène que nous devons à son créateur, Fahmitsu qui avait su écrire un véritable conte philosophique traitant d'un sujet difficile, la mort.

Nous venons aujourd'hui malheureusement d'apprendre le décès de Mohammad Fahmi alias Fahmitsu, de son vrai nom, décédé le 27 mars 2022 à 32 ans. C'est sa famille qui a annoncé son décès sur le propre compte Twitter de Fahmi, sans préciser les causes de sa mort.

Né le 29 janvier 1990 en Indonésie, Mohammad Fahmi avait commencé sa carrière chez Gameloft en tant que développeur puis game designer. Rapidement il quitte Gameloft pour devenir journaliste chez Tech in Asia Indonesia. Grâce à ce double CV il rejoint Toge Production pour gérer les relations entre le studio et la presse ainsi que le marketing. Il en profite pour pitcher une idée qui deviendra le très acclamé Coffee Talk.

Par la suite il part fonder son propre studio Pikselnesia avec lequel il crée, en trois petits mois, le magique What Comes After. Nous avions pu faire sa connaissance, le temps d'un entretien, au cours duquel celui-ci nous avait impressionnés par sa gentillesse, son humanité, sa passion pour les jeux et la littérature ainsi que son accessibilité.

C'est avec une infinie tristesse que nous écrivons ces lignes, Fahmi était, est et sera toujours un grand développeur et un excellent conteur. Il avait su grâce à son excellent travail, à sa bonne humeur et à son compte twitter mettre l'Indonésie sous les projecteurs de l'industrie et sur les richesses qui y regorgent.

Nous adressons nos plus sincères condoléances à ses proches, ses amis et surtout à sa famille. Fahmi manquera beaucoup à cette industrie, lui qui avait su parler si justement du décès et de la perte d'êtres chers et qui avait su créer de véritables œuvres d'arts visuelles et d'écritures. Nous aurions aimé que ses mots puissent aujourd'hui nous apporter le réconfort qu'il était capable de nous apporter. What Comes After prend désormais un nouveau sens et c'est avec amertume que nous nous lancerons dans son dernier jeu Afterlove EP cet été. C'est à l'occasion de la première bande-annonce de ce titre lors d'un Indie World que le monde entier avait pu mettre un visage sur ce pseudonyme.

Repose en paix Fahmi, tu vas nous manquer.