Afterlove EP - L'ultime lettre d'amour de Fahmi Mohammad est disponible sur Nintendo Switch

Mélange de Visual Novel et de jeu de rythme, Afterlove EP se présente comme la dernière œuvre du directeur créatif Mohammad Fahmi, en charge de What Comes After et Coffee Talk et malheureusement décédé en mars 2022. L'histoire raconte la vie d'un jeune musicien ayant perdu l'envie de composer suite au décès de sa petite amie, et qui va devoir trouver au fil de l'aventure comment faire son deuil, et réapprendre à aimer. Disponible en ce jour si particulier de la Saint Valentin, nous vous laissons découvrir son trailer de lancement ci-dessous.

Par les créateurs de Coffee Talk et de What Comes After, Afterlove EP est un savant mélange de visual novel, d'aventure narrative et de jeu musical se déroulant dans la ville animée de Jakarta, la capitale indonésienne.

Incarnez Rama, un jeune musicien qui peine à reprendre goût à la vie après la mort de Cinta, sa petite amie.

Bien que ses amis et les membres de son groupe soient prêts à tout pour l'aider à tourner la page, cela fait plus d'un an qu'il végète, négligeant la musique et laissant ses relations battre de l'aile, de même que sa santé mentale.

Pour ne rien arranger, il continue d'entendre la voix de Cinta dans sa tête, sans trop savoir si c'est son fantôme qui lui parle ou s'il a des hallucinations.

L'ennui, c'est qu'il n'a plus qu'un mois pour se ressaisir !

Dans un mois, son groupe doit donner un concert très important. Soit il se remet sérieusement à la musique et termine les nouvelles chansons comme il l'a promis, soit le groupe continue sans lui.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES