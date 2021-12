Loco Motive vous embarque à son bord destination l'été 2022 sur Nintendo Switch

Titre développé par le studio anglais Robust Games, Loco Motive a fait sa présentation à l'occasion du dernier Indie World diffusé par Nintendo ce 15 décembre 2021. Présenté comme un Point & Click humoristique se déroulant dans les années 30 à bord du Reuss Express, Loco Motive vous invitera à élucider un crime mystérieux dans le courant de l'été 2022 . Pour en apprendre davantage, nous vous laissons découvrir sa vidéo de présentation ci-dessous.

Loco Motive par Robust Games : montez à bord du Reuss Express et enquêtez sur le mystérieux décès de Lady Unterwald dans cette aventure point-and-click solo humoristique. Incarnez à tour de rôle un avocat guindé, un détective amateur et une espionne en mission secrète. Au fil de l’aventure, vous rencontrerez un casting entièrement doublé de personnages hauts en couleur et tenterez de résoudre d’astucieuses énigmes pour prouver votre innocence. Découvrez l’identité de l’assassin ainsi que le motif qui l’a poussé à passer à l’acte lorsque Loco Motive arrivera sur Nintendo Switch à l’été 2022.