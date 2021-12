Figment 2 : Creed Valley dévoile sa date de sortie sur Nintendo Switch et lance sa démo dès aujourd'hui

Après un premier épisode paru en 2018 sur Nintendo Switch, la licence Figment revient en 2022 sur l'eShop avec un nouvel épisode intitulé Figment 2 : Creed Valley. Proposant une nouvelle fois une aventure où la musique occupera une place importante, le titre sera disponible dans le courant du mois de février 2022 . Et pour ceux qui voudraient l'essayer le plus vite possible, une démo est d'ores et déjà disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Figment 2: Creed Valley est un jeu d'aventure qui se déroule dans l'esprit humain. Les Cauchemars sèment le chaos et ont envahi les terres paisibles. Rejoignez Dusty, le courage de l'Esprit, et avancez à travers des puzzles, des combats de boss rythmés et des décors uniques. Affrontez vos peurs. Les Cauchemars ont déréglé la Boussole morale, l'Esprit est perturbé. Dusty et Piper, l'éternelle optimiste, doivent voyager jusqu'au Val des convictions, où se forment les idéaux de l'Esprit, dans l'espoir de ramener la paix. Combats musicaux et énigmes déroutantes vous attendent. • Combats musicaux Les Cauchemars ont leurs propres thèmes musicaux qui mettent en lumière leur raison d'être. Esquivez leurs attaques alors qu'ils vous provoquent. • Un monde vivant et rythmé Échangez avec les avis fluctuants de l'Esprit et harmonisez-vous au rythme du monde. • Un Esprit, deux visions Explorez les deux états fondamentaux de l'Esprit : Ouvert et Fermé. Basculez entre les deux états et adaptez-vous à l'environnement changeant pour avancer. • Affûtez vos méninges et votre épée À travers les énigmes déroutantes et des combats en rythme avec la bande-son, faites preuve de force mentale et physique. • Mode Compagnon Nul ne devrait affronter ses peurs en solo. Jouez désormais avec Piper en co-op locale.