Figment et Figment 2 : Creed Valley s'offrent une magnifique compilation physique sur Nintendo Switch

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de faire les jeux de la saga musicale Figment sur Nintendo Switch, nous vous conseillons de patienter encore un peu. Tesura Games, le développeur indépendant Bedtime Digital Games et Just For Games viennent d'annoncer un partenariat pour publier Figment et Figment 2 : Creed Valley dans une éditiion physique collector dans le courant du printemps 2024 sobrement intitulée Figment 1&2.

À propos de Figment 1&2: Les jeux d'action-aventure musicale Figment et Figment 2 : Creed Valley sont enfin réunis dans une édition physique épique. Figment vous invite à explorer un univers surréaliste unique, rempli de musique, d'humour et d'une narration à plusieurs niveaux. Rejoignez Dusty et son amie toujours optimiste, Piper, dans une aventure à travers les différentes facettes de l'esprit, cherchant à restaurer le courage qui a été perdu. Dans Figment 2 : Creed Valley, les cauchemars ont brisé la boussole morale, rendant l'esprit incapable de fonctionner correctement. Dusty et son acolyte Piper, toujours optimiste, doivent se rendre à Creed Valley, où les idéaux de l'Esprit sont formés pour rétablir la paix. Un voyage rempli d'épreuves musicales et de casse-tête vous attend. Caractéristiques principales : Un univers fantaisiste dessiné à la main : Découvrez comment les coups de pinceau peints à la main prennent vie dans un monde rempli d'art surréaliste, d'illustrations colorées et de personnages charmants. Découvrez les styles artistiques uniques des joyeuses îles de la Liberté, de la radieuse ville de l'Horloge et des inquiétants Chemins.

Un monde vivant et rythmé : Discutez avec les opinions toujours changeantes de l'Esprit et mettez-vous au diapason du rythme du monde.

Comprenez le monde qui vous entoure et découvrez le mystère qui se cache derrière la disparition d'Emily.

Profitez d'une performance musicale complète : La musique fait partie intégrante de Figment. Explorez un environnement rythmé rempli d'arbres trompettes, de maisons piano et d'ennemis chantants et découvrez comment vos actions influencent cet univers musical et sa bande-son dynamique.

Faites travailler vos méninges, affûtez votre épée : prouvez votre force mentale et physique à travers des énigmes déroutantes et des combats chronométrés au rythme de la bande-son.

Des affrontements musicaux : Les cauchemars ont leur propre thème musical, mettant en lumière les raisons de leur apparition. Esquivez et faufilez-vous tandis qu'ils vous narguent.

Un esprit, deux perspectives : Explorez les deux états fondamentaux de l'Esprit : L'ouverture d'esprit et la fermeture d'esprit. Passez d'un état à l'autre et adaptez-vous à l'environnement changeant pour aller de l'avant.