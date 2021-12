River City Girls 2 - Les dames sont de retour pour nettoyer la ville sur Nintendo Switch

Suite du très acclamé River City Girls, nous retrouvons aujourd'hui WayForward pour nous présenter son nouveau beat'em all sobrement intitulé River City Girls 2. Si nous savions déjà que le titre était attendu sur PC, nous venons d'avoir confirmation qu'il sortira également sur Nintendo Switch dans le courant de l'été 2022 . Pour l'occasion nous vous laissons découvrir son dernier trailer ci-dessous.

Il y a encore des ennuis à River City ! Reprenant peu de temps après l'original, River City Girls 2 permet aux joueurs de reprendre le contrôle de Misako et Kyoko - ainsi que Kunio, Riki et les nouveaux arrivants Marian et Provie - alors qu'ils se lancent dans un tout nouveau beat-'em up infusé de RPG. De nouveaux mouvements, de nouveaux ennemis, de nouvelles recrues, de nouveaux environnements, de nouveaux objets et le retour d'un vieil ennemi vous attendent, ainsi que le même sens de l'humour exagéré et le même combat à adrénaline que son prédécesseur. Le jeu proposera également plusieurs itinéraires, un système d'histoire dynamique et une action en coopération à deux joueurs.