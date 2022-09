River City Girls 2 - Focus sur l'histoire et le mode 4 joueurs du beat'em up

C'est le prochain bébé de WayForward à paraître sur Nintendo Switch et supports concurrents, River City Girls 2 nous dévoile ce jour de nouvelles informations par le biais d'un trailer. Au menu, quelques détails sur le mode histoire du beat'em up, ainsi qu'un aperçu du mode 4 joueurs. Nous vous laissons découvrir le tout ci-dessous. A l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas de date de sortie précise pour River City Girls 2 autre que la fin de l'année 2022 .

Dans River City Girls 2, le seigneur du crime Sabu s'échappe de prison pour venger la défaite humiliante de sa fille Sabuko aux mains de Misako et Kyoko dans le premier River City Girls. Il prend immédiatement le contrôle de River City et rend la vie misérable aux héroïnes, les renvoyant de l'école et transformant la ville en un champ de bataille sans foi ni loi. Les efforts de Sabu pour restaurer le nom de sa famille sont soutenus par son fils adoptif Ken (vu précédemment dans River City Girls Zero) et une armée de voyous de la pègre dirigée par l'experte en technologie Tsuiko, le chef cuisinier Primo et la sorcière Blaire. La domination de Sabu est pratiquement assurée. Misako, Kyoko et leurs alliés pourront-ils riposter ? Plus important encore, pourront-ils traverser la ville pour acheter le dernier jeu vidéo à succès ?

Heureusement, les joueurs auront de nombreux moyens d'égaliser les chances, notamment grâce au nouveau mode coopératif à quatre joueurs. Jusqu'à quatre joueurs pourront prendre le contrôle de Misako, Kyoko, Kunio, Riki, Provie et Marian pour un carnage à base de combos, l'action n'a jamais été aussi sauvage et intense ! Les joueurs peuvent également faire pencher la balance en leur faveur grâce à de nouvelles armes (comme un saxophone, des cocktails molotov et même un canapé) et de nouvelles attaques élémentaires qui infligent des blessures supplémentaires aux ennemis. De nombreux nouveaux accessoires et aliments peuvent être obtenus dans plus de 40 magasins pour renforcer les personnages.