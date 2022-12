River City Girls 2 - La baston reprend de plus belle sur Nintendo Switch

Qui a dit que les filles et la baston n'étaient pas compatibles ? Dernier bébé de WayForward, River City Girls 2 est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch, de quoi faire trembler les caïds de River City. En attendant notre test dédié, nous vous laissons découvrir ci-dessous la bande-annonce de lancement du jeu.

Les River City Girls sont prêtes à remettre ça ! Lorsqu’un vieil ennemi resurgit, Misako, Kyoko, Kunio et Riki – secondées par les nouvelles-venues Marian et Provie – redescendent dans la rue et enchaînent les capacités, les ennemis et les environnements dans une nouvelle aventure en beat 'em up ! Faites équipe dans le mode coopératif local ou en ligne et atomisez les voyous avec de nouvelles techniques percutantes comprenant des attaques pulvérisatrices, des combos aériens et des enchaînements à deux joueurs ! Montez de niveau, gagnez des nouveaux coups, achetez de nouveaux objets et accessoires dans plus de 30 boutiques et recrutez divers sbires et ennemis vaincus pour vous prêter main forte ! River City est plus grande que jamais avec de nouveaux lieux à explorer, des objets à détruire et même un cycle jour-nuit ! Enchaînez les bagarres et frappez vos adversaires impitoyablement dans River City Girls 2, dans un gameplay non linéaire avec une trame narrative dynamique accompagnée d’une nouvelle bande-son épique signée Megan McDuffee !

Principales caractéristiques :