River City Girls 2 - Le DLC Double Dragon n'était finalement pas un poisson d'avril

La licence culte Double Dragon débutée en 1987 sur Arcade est toujours en bonne santé en 2024 et elle compte bien le prouver. Si WayForward avait fait marcher les joueurs en faisant cette annonce le 1er avril dernier, River City Girls 2 accueillera bel et bien dès cet été un nouveau DLC reprenant les personnages de Billy et Jimmy Lee dans ce beat 'em up. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir le teaser des frangins ci-dessous.

Apparus en 1987 dans le jeu d'arcade Double Dragon, Billy et Jimmy Lee sont deux des personnages jouables les plus demandés dans River City Girls 2 depuis le début du jeu. Les deux frères jumeaux entrent en action en tant que combattants distincts, chacun disposant d'un arsenal de coups de poing, de coups de pied, de projections et d'attaques spéciales, y compris des coups caractéristiques de leurs aventures passées, comme le coup de pied cyclonique, le genou qui monte, et bien plus encore. Les deux personnages sont également parfaitement intégrés au mode histoire de River City Girls 2, avec les voix de Dan Avidan (Billy) et Arin Hanson (Jimmy) des Game Grumps. Le DLC ajoute également une nouvelle chanson épique interprétée par Hanson et Avidan (sur une musique de la compositrice de la série Megan McDuffee), ainsi qu'un nouveau maître de dojo qui remplacera Billy et Jimmy pendant qu'ils sont en train de se casser la tête.