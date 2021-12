Chicory : A Colorful Tale - Le jeu indépendant le mieux noté de 2021 sur Metacritics est disponible sur Nintendo Switch

Titre reconnu comme étant le jeu indépendant le mieux noté de 2021 sur Metacritics, Chicory : A Colorful Tale vient de faire une apparition surprise sur l'eShop de la Nintendo Switch. D'ores et déjà disponible au prix de 18,99€, nous vous laissons découvrir son descriptif officiel ci-dessous, accompagné de son trailer de lancement.

Chicory: A Colorful Tale en Couleur est un jeu d'aventure en vue de dessus dans un monde où tu peux peindre et dessiner partout. Utilise ta peinture pour explorer de nouveaux endroits, résoudre des énigmes, aider tes amis, et changer le monde !

Il s'est passé quelque chose d'horrible. Chicory, ton idole, artiste de renom et détentrice du Pinceau, a disparu, et toutes les couleurs avec elle. C'est à toi de prendre le Pinceau et d'endosser son rôle. C'est une lourde responsabilité... mais tu seras à la hauteur ! Enfin... sans doute !