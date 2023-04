Chicory : A Colorful Tale - La peluche du personnage principal est disponible à l'achat

Après avoir profité d'un bel accueil sur Nintendo Switch et supports concurrents, Chicory : A Colorful Tale voit son univers se développer avec l'arrivée de goodies. FINJI a travaillé avec Fangamer pour amener le personnage principal sur votre étagère (le chien prenant le nom de votre aliment préféré).

Conçue par Alexis Dean-Jones et Audrey Waner, cette peluche de 20 cm (8") est livrée avec cinq feutres lavables qui peuvent être attachés à l'une des mains de Pizza à l'aide d'aimants et qui peuvent être utilisés pour colorer la peluche, afin que vous puissiez la personnaliser à votre guise, encore et encore !



La peluche est disponible à partir d'aujourd'hui, au prix de 32$ sur Fangamer US exclusivement. Vous pouvez la commander ici.