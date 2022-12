Chicory aura le droit à son OST sur Vinyle mi-2023

Just For Games continue clôture cette fin d'année avec ses annonces de partenariats musicaux. Après Bugsnax, C'est au tour de Chicory : A Colorful Tale d'avoir le droit à son OST grâce au partenariat conclut avec iam8bit et le développeur indépendant Greg Lobanov. Disponible sur un disque vinyle couleur "rose peinture", la bande-son composée par Lena Raine est reprise ici au piano par Trevor Alan Gomes dans un album inédit. Pour mettre la main sur ce vinyle, il faudra attendre mi-2023 sans plus de précisions pour le moment.

À propos de Chicory Piano Collections (Vinyl Soundtrack) 1LP : "L'art est notre façon de décorer l'espace. La musique est notre façon de décorer le temps." - Jean-Michel Basquiat Avec Chicory, le designer Greg Lobanov a créé un jeu visant à redonner de la couleur à un monde sans couleur, à la fois une célébration de la créativité et une fable sur la persévérance face au doute de soi. En tant que créatifs nous-mêmes, nous avons trouvé chez iam8bit que les thèmes du jeu étaient résonnants, pertinents et émouvants. Quelle meilleure façon de célébrer une histoire d'inspiration qu'avec une réimpression brillante de la musique du jeu, qui a été primée ? C'est ce que propose ce vinyle de Chicory au piano. La bande originale de Chicory, déjà riche et vibrante, de la compositrice Lena Raine, prend une nouvelle vie grâce au compositeur et pianiste Trevor Alan Gomes, pour ce tout nouvel album. Il s'agit des sons de Chicory comme vous ne les avez jamais entendus auparavant, grâce à la magie des 88 touches. Et pour rester dans le thème de la créativité, David René Christensen a créé une nouvelle pochette d'album époustouflante pour cette sortie. C'est vraiment une œuvre d'art et un travail d'amour. Les reprises de piano du hit indie, Chicory !

Bande sonore en vinyle “Rose Peinture”

Arrangements pour piano et interprétations par Trevor Alan Gomes

Musique mixée par Caleb Parker

Musique originale de Lena Raine

Pochette de l'album par David René Christensen