Bugsnax aura le droit à son OST au format Vinyle courant 2023

Disponible depuis avril dernier sur l'eShop de la Nintendo Switch, le jeu de capture Bugsnax revient en 2023 sur un tout autre format. iam8bit, Young Horses et Just for Games viennent en effet de signer un partenariat pour proposer l'OST du jeu au format Vinyle. Cette sortie 2LP sera disponible mi-2023 .

La musique du jeu, ainsi que le fameux thème "It's Bugsnax!" de Kero Kero Bonito seront pressés sur deux disques vinyles haute qualité oranges effet splatter, le tout rangé dans une belle pochette gatefold au visuel inédit.