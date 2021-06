Metroid Dread - Rapports Vol. 2 : Tous les détails sur les E.M.M.I, les terrifiants nouveaux ennemis de Metroid

Officialisé lors du dernier Nintendo Direct diffusé pendant l'E3 2021 (voir toutes les annonces ICI) Metroid Dread est le cinquième épisode de la série 2D Metroid. Développé par le studio espagnol MercurySteam pour le compte de Nintendo, le jeu a déjà fait forte impression avec ses différentes présentations et il fait désormais partie des jeux les plus attendus de l'année (voir ici) La semaine dernière, Nintendo a inauguré une série d'articles nommés Rapports permettant d'en apprendre plus sur le jeu et ses coulisses. Après les Rapports Vol.1 (que vous pouvez toujours consulter en cliquant LA) voici les Rapports Vol.2 centrés cette fois sur les E.M.M.I, les terrifiants nouveaux ennemis mécaniques du jeu.

A la base pourtant, ce ne sont pas des ennemis, mais quelque chose s'est détraqué et désormais ces machines sans conscience et dénuées d'émotion considèrent Samus comme une intruse à éliminer. Heureusement les E.M.M.I ne patrouillent que dans des endroits précis et délimités ce qui permet de ne pas rester constamment sous tension. Lorsque Samus pénètre dans une de ces zones, l'important est de ne pas paniquer et de rester discret car à la moindre imprudence et au moindre bruit, les E.M.M.I entrent en mode Recherche ou encore en mode Poursuite. Samus n'a alors plus d'autre choix que de fuir à moins d'utiliser sa nouvelle compétence spéciale : le camouflage spectrale. Lorsqu'un E.M.MI attrape Samus ses chances de survie sont quasi nulles à moins de réussir à placer au bon moment une frappe de riposte (de retour après Metroid Samus Returns) Mais cela est à priori très difficile. Il existe cependant des armes pour les neutraliser sachant qu'il existe sept sortes d'E.M.M.I chacun ayant ses particularités... Retrouvez ci-dessous l'intégralité des Rapports Vol.2 qui vous permettront de tout savoir sur ces novueaux ennemis terrifiants.

Pour rappel, Metroid Dread sera disponible le 8 octobre sur Nintendo Switch

Rapports Vol.2 : Tout sur les E.M.M.I

Dans ce nouveau volume, nous allons nous intéresser aux E.M.M.I., la terrible menace qui traque la chasseuse de primes Samus Aran. Originellement envoyés par la Fédération galactique pour mener des recherches, ces imposants robots aussi agiles que mortels sont maintenant sur les traces de Samus. Poursuivez la lecture pour en apprendre davantage sur ces incroyables machines et découvrir quelques-uns des changements qu'ils apportent au monde de Metroid... Que sont les E.M.M.I. ? Les Explorateurs Mobiles Multiformes Interplanétaires, aussi appelés E.M.M.I., sont des robots hautement mobiles capables d'effectuer des prélèvements d'ADN. La Fédération galactique a envoyé plusieurs de ces machines sur ZDR, une planète reculée, dans le but de mener des recherches sur le dangereux parasite X, capable de créer des répliques de ses victimes. Cependant... peu après leur arrivée sur ZDR, les E.M.M.I. ont soudainement cessé d'émettre. Envoyée en mission sur ZDR pour enquêter sur cet incident, Samus va découvrir que les E.M.M.I. n'ont pas disparu, mais que leur comportement et leur objectif semblent avoir été corrompus. ~Transmission de l'équipe de développement~ « Les E.M.M.I. sont des robots appartenant à la Fédération galactique et qui n'ont originellement aucune raison d'être des ennemis de Samus. Cependant, ils semblent désormais la considérer comme une cible et la traquent sans relâche. Nous pensons que l'immense puissance de ces machines, combinée à leur absence totale d'émotions, en font une menace si grande qu'elle saura instiller la terreur dans le cœur des joueurs. » Que se passe-t-il si Samus tombe entre leurs griffes ? Les E.M.M.I. patrouillent librement dans leurs zones. Selon ce que détectent leurs capteurs, ils sont programmés pour adopter l'un des trois modes d'action suivants, reconnaissables à la couleur de la lumière qu'ils émettent : Mode patrouille (lumière bleue) L'E.M.M.I. est en patrouille et n'a pas encore détecté la présence de Samus. Mode recherche (lumière jaune) L'E.M.M.I. a repéré un bruit suspect et entre en état d'alerte. Mode poursuite (lumière rouge) L'E.M.M.I. a verrouillé sa cible et la poursuit à grande vitesse. Les chances de survie de Samus sont presque nulles si elle tombe entre les griffes d'un E.M.M.I. Faites preuve de la plus grande prudence lorsque vous explorerez leurs zones de patrouille. ~Transmission de l'équipe de développement~ « Si un E.M.M.I. vous rattrape, il existe encore une maigre chance de vous échapper en exécutant une frappe de riposte au moment précis où l'E.M.M.I. baisse sa garde pour attaquer. Cependant, la fenêtre d'action est si mince qu'il est en vérité presque impossible de trouver le bon timing. Le meilleur moyen pour mettre toutes les chances de votre côté reste encore de tout faire pour éviter de vous retrouver dans cette situation. » « Il y a cependant toujours un point de contrôle à proximité, à partir duquel vous pourrez reprendre votre partie si les choses tournent mal et que Samus se fait capturer. » Portes des zones E.M.M.I. Chaque E.M.M.I. ne peut se déplacer que dans les limites de la zone E.M.M.I. qui lui a été assignée. Ces zones sont séparées du reste du monde par des portes de zones E.M.M.I. que seule Samus peut franchir sans restriction. Quand un E.M.M.I. repère Samus et se lance à sa poursuite, les portes de la zone E.M.M.I. se verrouillent automatiquement. Le seul moyen de rouvrir ces portes est de semer votre poursuivant. ~Transmission de l'équipe de développement~ « Les zones où vous aurez affaire aux E.M.M.I. sont délimitées, il serait sinon trop stressant de devoir toujours faire face à une telle tension ! » « Lorsque vous entrez dans une zone E.M.M.I., sa topographie et l'emplacement de ses portes s'affichent sur votre carte pour vous aider à choisir où aller. N'oubliez donc pas de garder votre calme et de consulter votre carte lorsque vous pénétrez dans l'une de ces zones. » Nouvelle compétence : le camouflage spectral Le camouflage spectral, l'une des nouvelles compétences Aéion de Samus, est un camouflage optique qui la rend invisible. Tant que cette compétence est active, Samus peut se déplacer sans faire le moindre bruit et les capteurs des E.M.M.I. sont incapables de la détecter. Samus peut activer cette compétence en utilisant l'Aéion, un type d'énergie spéciale. Notez que si elle se déplace ou exécute une action tandis que le camouflage est actif, ses réserves d'Aéion diminueront beaucoup plus rapidement. Gérez cette ressource avec parcimonie, car une fois ses réserves épuisées, l'utilisation du camouflage optique consumera l'énergie vitale de Samus. ~Transmission de l'équipe de développement~ « Le camouflage spectral permet non seulement à Samus d'éviter de se faire repérer par les E.M.M.I., mais aussi de franchir les portes programmées pour se verrouiller si elle détectent un être humain. » « Cette compétence est utile contre tous les ennemis, et pas seulement les E.M.M.I., vous pouvez par exemple y avoir recours pour éviter la confrontation si votre niveau d'énergie est faible. » Les E.M.M.I. sont-ils invincibles ? Le blindage des E.M.M.I. est fabriqué à partir des matériaux les plus résistants qui soient. L'arsenal classique de Samus est inefficace contre lui. Cependant, en absorbant l'énergie des unités centrales, les ordinateurs-mères qui administrent chaque zone E.M.M.I., Samus peut transformer temporairement son canon en canon oméga, capable de tirer des rafales oméga et des décharges oméga auxquelles les E.M.M.I. sont vulnérables. Rafale oméga Une fois le canon oméga actif, maintenant le bouton L enfoncé pour entrer en mode visée. Appuyez ensuite sur le bouton Y pour déchaîner une rafale oméga, une puissante attaque à haute cadence de tir. Tirez en continu sur la tête d'un E.M.M.I. pour faire surchauffer et briser le blindage qui la recouvre. Le point faible de la machine sera alors exposé : son noyau. Décharge oméga Maintenez le bouton R enfoncé tout en visant avec le canon oméga pour charger ce puissant tir. Une fois le canon pleinement chargé, appuyez sur le bouton Y pour libérer une décharge oméga dévastatrice. Visez le noyau exposé d'un E.M.M.I. pour le mettre hors d'état de nuire. Une fois l'E.M.M.I. vaincu, le canon oméga laissera de nouveau sa place au canon habituel de Samus. ~Transmission de l'équipe de développement~ « Samus ne peut pas se déplacer pendant qu'elle prépare une décharge oméga. Vous devrez donc faire face à vos peurs et réussir à charger votre tir pour asséner le coup de grâce avant que l'E.M.M.I. ne franchisse les quelques mètres qui vous séparent. Nous pensons que ce moment de tension grandissante décuplera la satisfaction que ressentiront les joueurs et les joueuses qui parviendront à exécuter leur attaque avec succès. » Combien d'E.M.M.I. y a-t-il ? La bande-annonce de présentation montre plusieurs E.M.M.I., dont deux de couleurs distinctes et un qui semble être déjà endommagé. Cependant, la couverture du jeu montre l es ombres de sept E.M.M.I. derrière Samus. Il semblerait qu'il y ait encore d'autres modèles à découvrir ! ~Transmission de l'équipe de développement~ « Chaque modèle d'E.M.M.I. possède des compétences distinctes. Dans le prochain rapport... Dans le prochain volume des rapports Metroid Dread, nous passerons en revue sept mots-clés qui définissent Metroid. Vous n'avez pas encore lu le Vol.1 des rapports Metroid Dread ? Retrouvez-le ici.

Source : Nintendo