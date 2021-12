Des Pin's Metroid Dread disponible contre des points platines sur le My Nintendo Store

Se renouvelant régulièrement, en accord avec les tendances et les grosses sorties de ces derniers temps, le My Nintendo Store vient d'ajouter des Pins Metroid Dread à son catalogue. Disponibles "gratuitement" en échange de 500 points platines (gagnables en réalisant quelques simples actions sur le site) et contre 6,99 euros de frais de ports, ces Pins seront du plus bel effet sur vos sacs à dos ou bien encore sur un costume cravate. Au nombre de deux et reproduisant les deux mascottes de cet épisode tant attendu de la saga Metroid en deux dimensions, ces Pins représentent fièrement Samus Aran et l'ennemi emblématique de cet opus le robot E.M.M.I qui vous traquera le long de l'aventure. Que pensez-vous de ces nouveaux objets sur le My Nintendo Store ? Pour commander les Pins Metroid Dread rendez-vous ici.

Ce lot se compose de deux pin's en acier inoxydable, portant des illustrations de Samus et de E.M.M.I. Ils seront expédiés dans une boîte décorative comportant une petite fenêtre pour les regarder. Vous pouvez les laisser dans leur boîte pour décorer votre chambre, ou les accrocher où vous le souhaitez ! Matériaux et dimensions :

- Matériau : acier inoxydable

- Dimensions (pin's Samus) : 22 x 35 mm

- Dimensions (pin's E.M.M.I.) : 38 x 37 mm

- Dimensions de la boîte : 100 x 61 mm Cette offre limitée est uniquement disponible sous forme de récompense My Nintendo ! Pour commander ce lot de pin's Metroid Dread sur le My Nintendo Store, vous devez d'abord obtenir un code de récompense spéciale disponible sur My Nintendo. Rendez-vous ici pour échanger 500 points platine contre ce code de récompense, puis revenez sur cette page pour passer votre commande. Il vous suffira d'entrer votre code de récompense lors de la dernière étape. Le code ne peut être utilisé que lorsque vous commandez le lot de pin's Metroid Dread sur le My Nintendo Store. La commande est limitée à un lot par client. Vous pouvez lui adjoindre d'autres articles du My Nintendo Store. Notez qu'il n'est pas possible d'enregistrer plus d'un code par commande. Le code de cette récompense ne peut pas être combiné avec un bon de réduction My Nintendo Store. Les premiers arrivés seront les premiers servis ! Les stocks sont limités, nous vous invitons donc à obtenir votre code de récompense et à commander votre lot de pin's Metroid Dread dès que possible. Pour passer votre commande, vous devez disposer d'une carte bancaire. Cet article est gratuit. Cependant, si votre commande ne contient aucun autre article, vous devrez vous acquitter des frais de port suivants :

France et autres pays* - 6,99 €

Metroid Dread est disponible depuis le 8 octobre dernier sur Nintendo Switch, il est reparti avec un joli 8/10 dans nos colonnes dans le test de l'ami rifraff. Pour lire le test complet des aventures de Samus Aran cliquez ici.

Source : Nintendo