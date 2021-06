Metroid Dread : retour sur l'histoire d'un mythe qui aura mis 15 ans avant de devenir une réalité

Metroid Dread est une des surprises du dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) Il s'agit d'un tout nouveau épisode entièrement 2D de la saga (et non d'un remake), ce qui n'était pas arrivé depuis 1 9 ans . Pour autant, si vous êtes fan de la saga, Metroid Dread est un titre qui vous est sûrement familier... Et pour cause, Metroid Dread est un jeu dont on entend parler depuis des années. Au milieu des années 2000, le jeu était même censé être pratiquement terminé et prêt à sortir sur Nintendo DS... mais finalement cela n'arrivera pas et transformera Metroid Dread en une sorte de légende urbaine.

Dans une vidéo officielle (sous titrée en français) très intéressante publiée par Nintendo ( à voir sur cette page) Yoshio Sakamoto, le réalisateur du Metroid original et producteur de la série revient sur la génèse du jeu. Il explique aussi ce que signifie le "Dread" du titre que l'on peut traduire par "terreur", Samus étant confrontée à un danger permanent l'obligeant à rester constamment sur ses gardes et à déployer des trésors d'ingéniosité pour rester en vie... Un concept fort trouvé il y a quinze ans mais que la technologie des consoles de l'époque n'a pas permis de concrétiser. Yoshio Sakamoto explique qu'un autre essai a été tenté plus tard pour donner vie au concept mais que là encore, il s'est soldé par un échec. Metroid Dread allait être définitivement abandonné quant finalement est entré en jeu le studio espagnol MercurySteam a qui l'on doit notamment Castlevania: Lords of Shadow et... Metroid: Samus Returns, le remake de l'épisode 2 sorti sur 3DS.Grâce à MercurySteam (dont on reconnait immédiatement la patte) Metroid Dread a pu renaître de ces cendres et revenir, selon Yoshio Sakamoto dans une version supérieure à celle pensée il y a quinze ans .

Metroid Dread sera disponible le 8 octobre sur Nintendo Switch

Suivez les aventures de la chasseuse de primes Samus Aran tandis qu'elle tente de s'échapper d'une planète mortelle hantée par une menace mécanique dans Metroid Dread sur Nintendo Switch. L'histoire de Samus continue après les événements de Metroid Fusion tandis qu'elle se rend sur la planète ZDR pour enquêter sur une mystérieuse transmission envoyée à la Fédération galactique. Cette planète reculée regorge de formes de vie redoutables et de dangers mécaniques. Samus est aujourd'hui plus agile et puissante que jamais, mais sera-t-elle de taille face aux menaces qui hantent les profondeurs de ZDR ? Faites face aux implacables robots E.M.M.I. Originellement conçus pour extraire l'ADN, ces robots traquent désormais Samus qui devra tout faire pour éviter de tomber entre leurs griffes tout en cherchant le moyen de pouvoir enfin leur faire face. Découvrez comment ces merveilles technologiques sont devenues les dangers les plus mortels de ZDR et quittez la planète en vie ! Ressentez la montée en puissance de Samus Débloquez des aptitudes, nouvelles comme familières, en explorant les nombreux environnements de ce monde dangereux. Sautez par-dessus les obstacles, glissez-vous dans des passages étroits, contrez les attaques de vos ennemis et taillez-vous un chemin sur cette planète inhospitalière. Retournez dans des zones déjà traversées et utilisez vos nouvelles aptitudes pour acquérir d'autres améliorations, découvrir des chemins alternatifs et poursuivre l'exploration de ce monde tentaculaire. Évitez les robots E.M.M.I. jusqu'à trouver le moyen de les affronter et survivez à l'implacable terreur qui émane de la planète ZDR.

